Aleks Dragovic: „Für mich war das ein Schock!“

Am Sonntag kürte sich Aleksandar Dragovic mit Roter Stern Belgrad zum serbischen Meister. Mit unglaublichen 100 Punkten, dennoch nur zwei Zähler vor Stadtrivale Partizan. Gegen den der 31-Jährige auch noch am Donnerstag im Cupfinale das Double jagt, seine tolle Saison krönen will. Trotz der Hiobsbotschaft aus der Heimat. Im ersten Teamkader von Ralf Rangnick ist der 100-fache Teamspieler nur noch auf Abruf. Für Drago ein Schock…