Russischer Diplomat: „Schäme mich für mein Land“

Krieg als reiner Eigennutz?

Den russischen Entscheidern wird in dem Brief vorgeworfen, den Krieg ausschließlich aus Eigennutz begonnen zu haben. Sie wollten „für immer an der Herrschaft bleiben, in luxuriösen, geschmacklosen Palästen leben“ und „unbegrenzte Macht und komplette Straflosigkeit genießen“. Dafür seien sie bereit, so viele Leben zu opfern, wie das Ziel erfordere: „Tausende von Russen und Ukrainern sind bereits nur dafür gestorben.“