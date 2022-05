Selenskyj fordert weitere Waffen und Öl-Embargo

In seiner Rede bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos bedankte sich der 44-Jährige zugleich für die bisherige internationale Hilfe. „Die Welt glaubt an die Ukraine.“ Nun brauche es aber weitere Maßnahmen wie Sanktionen gegen alle russischen Banken. Um weltweit dringend benötigte Lebensmittel mit Schiffen ausfahren zu können, müssten zudem Verhandlungen über den Zugang zu blockierten ukrainischen Seehäfen geführt werden.