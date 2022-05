Touristen dürfen ab August wieder auf Osterinsel

Impfquote bei rund 73 Prozent

Im Oktober hatte die indigene Bevölkerung der Osterinsel in einem nicht bindenden Referendum über die Wiederöffnung der Insel abgestimmt. 67 Prozent der Wähler stimmten damals gegen den Öffnungsschritt. Landesweit wurden in Chile nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Pandemie-Beginn rund 3,6 Millionen Infektionsfälle mit dem Coronavirus registriert, mehr als 57.000 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Auf der Osterinsel liegt die Impfquote bei rund 73 Prozent.