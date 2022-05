Von 2:6 auf 9:6 - Calgary Flames zündete Mega-Show

Im zweiten Spiel des Abends setzten sich die Carolina Hurricanes im Duell zweier Teams, die in der ersten Play-off-Runde über sieben Spiele gehen mussten, zuhause gegen die New York Rangers mit 2:1 nach Verlängerung durch. Ian Cole wurde mit einem abgefälschten Schuss nach 63:12 Minuten zum Matchwinner, nachdem sein Team bis zweieinhalb Minuten vor dem Ende in Rückstand gelegen war.