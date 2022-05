65-Jähriger stürzte von Dach fünf Meter ab

Gegen 15 Uhr dürfte der 65-jährige, pensionierte Zimmermann aus dem Bezirk Liezen auf das ungedeckte Dach eines Zubaus zur Müllverwertungsanlage in Aich gestiegen sein, offenbar, um die geleisteten Zimmererarbeiten in Augenschein zu nehmen. Dabei dürfte der Pensionist aus unbekannter Ursache rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt sein. Der Mann wurde von Bauarbeitern schwer verletzt am Betonboden liegend aufgefunden und erstversorgt. Er wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 ins UKH Salzburg eingeliefert. Eine Befragung des Verletzten war bislang nicht möglich.