Rapid: Richtig „Bares“ - doch zu welchem Preis?

Nur wer bleibt dann über? Feldhofer will seine „Wunschliste“ bei Sportchef Zoki Barisic früh deponiert haben: „Wir haben alle Szenarien durchdacht, ich gehe davon aus, dass wir nächste Saison eine junge, hungrige Truppe haben werden.“ Bislang kann er erst Roman Kerschbaum und Patrick Greil abhaken. Ablösefrei. Nur irgendwann muss Rapid auch wieder sichtbar(er) investieren. Etwa in Ferdy Druijf. Sonst wird gemunkelt: Rapid sei flach. Und das grenzt für die grün-weiße Geschäftsführung ja an Majestätsbeleidigung!