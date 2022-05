Medizinischer Notfall bei Tsitsipas-Sieg in Rom

Das Spiel Stefanos Tsitsipas gegen Jannik Sinner gegen Stefanos Tsitsipas im Viertelfinale des ATP-Turniers in Rom wurde von einem medizinischen Notfall auf der Tribüne überschattet. Just beim ersten Matchball für Tsitsipas brach offenbar ein Zuschauer zusammen, Ärzte und Sanitäter mussten ihn von den obersten Reihen abtransportieren. Die Schiris stehen in der Kritik.