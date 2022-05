Messerangriff in deutschem Zug: Fünf Verletzte

Nach der Messerattacke in einer Regionalbahn bei Aachen (Bundesland Nordrhein-Westfalen) prüfen die Ermittler einen islamistischen Hintergrund. Das teilte Landes-Innenminister Herbert Reul am Freitag mit. Beim Täter handle es sich um einen 31-jährigen Mann, der im Irak geboren wurde, seine Staatsangehörigkeit sei noch unklar. Bei der Attacke in der Früh habe der Mann fünf Menschen verletzt, Lebensgefahr habe nicht bestanden. Auch der Täter sei verletzt worden.