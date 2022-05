Vorbereitungen für neues Hallenbad laufen bereits

Die Positionierung als „Hallenbad für den Breiten-, Leistungs- und Spitzensport in Kombination mit den entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten“ sei deshalb so wichtig, damit die notwendigen Förderungen auch zugesagt werden. Das Land Kärnten unterstütze eben das. DI Erwin Smole, Vorstand der Stadtwerke Klagenfurt AG ist aber guter Dinge: „Als Vorstand der Stadtwerke freut es mich, dass die Klagenfurter Bevölkerung in Kürze die ersten konkreten Umsetzungsschritte mitverfolgen kann."