Klagenfurter Hallenbad kommt an den Südring

Antrag in Gemeinderatssitzung

Die ARGE Swim hat sich für das Projekt den Bäderexperten GWT an Bord geholt. Dieses Unternehmen hat europaweit schon 600 Bäder errichtet. Die SP will dafür stimmen. Auch das Team Kärnten schließt sich dem Projekt an: „Ich bringe in der Gemeinderatssitzung den Antrag auf Errichtung des Familien- und Sportbades am Klagenfurter Südring ein“, so Stadtchef Christian Scheider.