Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Grazerin bog gegen 7.30 Uhr mit ihrem Pkw aus einer Hauseinfahrt kommend in die Wetzelsdorfer Straße ein. Dabei dürfte sie den Motorradfahrer, welcher an einer stehenden Kolonne vorbeifuhr, übersehen haben. Der Mann bremste sein Motorrad stark ab und kam zu Sturz. Die Rettung transportierte den im Bezirk Graz-Umgebung wohnhaften 21-Jährigen, er erlitt mehrere Frakturen, in das UKH Graz.