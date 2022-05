Ausschreitungen: Sri Lankas Präsident tritt zurück

Ausgangssperre mit Ausnahmen

Der Hintergrund des Rücktritts sind gewaltsame Zusammenstöße zwischen Regierungsgegnern und Befürwortenden. Dabei wurden am Montag mindestens 78 Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie setzte Tränengas ein. Anschließend verkündete das Verteidigungsministerium eine Ausgangssperre und forderte die Menschen auf, vorerst zu Hause zu bleiben. Ausnahmen gibt es für Menschen in „unverzichtbaren Berufen“, wie im Gesundheitssektor, in der Telekommunikation oder in den Medien. Auf den Straßen sind viele Soldaten unterwegs.