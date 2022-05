Oligarchen-Jacht Amadea in Händen der US-Behörden

Die in Deutschland gebaute, 106 Meter lange Jacht, die dem sanktionierten russischen Milliardär Suleiman Kerimow gehören soll, liegt derzeit noch im Hafen von Lautoka in dem Südseestaat. Vertreter des FBI, der US Marshals und der amerikanischen Küstenwache waren vor Ort, um die Amadea in Empfang zu nehmen. Ein Sprecher des US-Justizministeriums sagte der australischen ABC: „Das Schiff wird in die USA gebracht und in einem der Größe des Schiffes angemessenen Hafen festgemacht.“