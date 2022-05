Kardashian-Ex Ray J packt über Sextape mit Kim aus

Ray J zeigte der „Daily Mail“ auch SMS-Dialoge zwischen ihm und Kim Kardashian. In denen verlangt er von ihr: „Hör auf damit, zu versuchen, mich zu ruinieren.“ Laut eigener Aussage habe er verlangt, dass sie öffentlich zurücknimmt, was sie in einer Folge von „Keeping Up With The Kardashians“ gesagt hatte. „Wenn es noch ein weiteres Sextape gibt, dann muss er mir einen Dildo in den A**** gesteckt haben, während ich geschlafen habe“, so Kim in ihrer TV-Show. Ray J fand das gar nicht witzig: „Du stellst mich dar, als sei ich ein Vergewaltiger und Perverser!“, habe er geschimpft. Kardashian antwortete, dass ihr Spruch nur ein sarkastischer Witz gewesen sei.