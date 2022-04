Ukraine-Krise ist Herausforderung für Schulen

„Wir haben ja zusätzlich noch einen generellen Lehrermangel, deshalb ist es besonders schwierig“, erklärt Bildungsdirektor Rudolf Mair. Sorgenfalten bereitet ihm vor allem, dass es keine Vorhersagen gibt, für wie viele Kinder wann und wo ein Schulplatz zu organisieren sei. Im Fall des neuen Großquartiers in Puch-Urstein geht man davon aus, dass rund 60 Kinder einen Schulplatz brauchen werden. „Die Bürgermeister von Hallein und Puch sind informiert und aktuell wird abgeklärt, wo die Kinder in welcher Form unterrichtet werden“, weiß Mair. Ob es separate Flüchtlingsklassen, wie etwa in Wals. geben wird, steht noch in den Sternen. Abseits von Großquartieren nehmen die neuen Schüler am normalen Unterricht teil. Wenn genügend Kinder zusammenkommen, wird eine Deutschförderklasse eingerichtet. Ansonsten setzt man auf individuelle Betreuung und Förderung.