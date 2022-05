Bad Leonfelden Stürmer: 203 Treffer in 176 Spielen

„Er macht einen super fitten Eindruck“, so Mach über den 29-Jährigen, der bereits 2014 von Budweis zum damaligen Achtligisten gewechselt war. Von da an erlebten Verein und Spieler eine wahre Erfolgsgeschichte, die nun in der Landesliga aber noch nicht zu Ende erzählt sein soll. „Gemeinsam mit David wollen wir uns langfristig in der OÖ-Liga etablieren“, so Mach weiter. Wie lange Radouch dabei noch auf Torejagd gehen wird? „Er hat einen unbegrenzten Vertrag und fühlt sich bei uns mehr als wohl!“