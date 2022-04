Lilly Becker: Boris hat „niemanden umgebracht“

Der 54-jährige Boris Becker wurde wegen Insolvenzverschleppung vor dem Londoner Gericht zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt - ohne Bewährung. Im RTL-Interview (ab 17.45 Uhr bei „Exclusiv Weekend“), das am Freitag kurz nach der Strafmaß-Verkündung geführt wurde, zeigte sich Boris‘ Ex-Frau Lilly Becker überrascht von der Schärfe des Urteils: „Bis vor zwei Stunden hat das kein Mensch erwartet. He didn‘t kill anybody (er hat niemanden umgebracht). Er ist ein Mann, ein Mensch, ein Vater, ein Ex-Ehemann für mich, für Barbara, und eine öffentliche Person“, so Lilly Becker.