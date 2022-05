Junge Burschen als Gärtner im Bezirk Währing

Bei der grünen Bezirksvorsteherin rannte der junge Mann mit dieser Bitte natürlich offene Türen ein. „Kurze Zeit später habe ich Jakob dann im Kinderparlament persönlich kennengelernt. Und ihm erzählt, was wir in der Jörgerstraße vorhaben. Er war ganz begeistert - und wollte sofort mithelfen“, erinnert sich Bezirkschefin Nossek. Und vergangene Woche war es so weit. Gemeinsam mit den Experten der Stadt konnten Jakob und seine Freunde Alex, Franzi, Lorenz und Hanno einen der ersten Bäume in der umgebauten Jörgerstraße pflanzen.