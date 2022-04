Österreich feiert 3. WM-Sieg: 3:2 gegen Frankreich

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen hat trotz des dritten Sieges nur eine kleine Chance auf den historischen Aufstieg in die A-WM! Bei den Titelkämpfen der Division I (Gruppe A) in Angers musste die Mannschaft von Jari Risku am Donnerstag gegen Gastgeber Frankreich beim 3:2 zum dritten Mal in die Verlängerung und gab einen weiteren Zähler ab. Anna Meixner (21.) in Überzahl und Theresa Schafzahl (24., 61.) scorten für die ÖEHV-Auswahl.