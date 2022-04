Bucks und Warriors in zweiter Play-off-Runde

Titelverteidiger Milwaukee Bucks und die Golden State Warriors sind in der National Basketball Association (NBA) überlegen in die zweite Runde der Play-offs eingezogen. Die Bucks gewannen am Mittwochabend mit 116:100 gegen die Chicago Bulls, die Warriors mit 102:98 gegen die Denver Nuggets. Damit setzten sich beide Teams in ihren Serien mit 4:1 durch.