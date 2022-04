Krieg sorgt für höheres Defizit und Schuldenquote

Entlastungspakete in Höhe von vier Milliarden Euro

Die Bundesregierung wolle die schlimmsten Auswirkungen auf Bevölkerung und Wirtschaft abfedern und „jene unterstützen, die am stärksten unter den steigenden Energiepreisen leiden“. „Das tun wir mit insgesamt vier Milliarden Euro und damit in einem höheren Ausmaß als die meisten anderen Länder“, wies er auf die zum Teil bereits in Umsetzung befindlichen Entlastungspakete hin.