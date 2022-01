Mangelberufe: Von acht auf 118 in nur sechs Jahren

Zahl der 15-Jährigen in 40 Jahren halbiert

„Wir verlieren am steirischen Arbeitsmarkt jedes Jahr Kapazitäten in einer Größenordnung von einer Stadt wie Weiz mit knapp 9000 Bewohnern“, nennt Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk den demografischen Wandel als Hauptursache für die angespannte Situation. Ein Blick in die Statistik untermauert diese These: Zählte man hierzulande Mitte der 1970er-Jahre etwa 22.400 15-Jährige, so sind es jetzt 11.500 Jugendliche in dieser Altersklasse. Weitere Treiber der Negativspirale sind die rückläufige Anzahl an Lehrbetrieben sowie der Trend zur höheren Bildung. Die Pandemie setzte noch einmal eines drauf.