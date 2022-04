Regenreicher April endet mit Wetterstabilisierung

Südlich des Alpenhauptkammes sowie im äußersten Westen dominieren am Dienstag von Beginn an dichte Wolken, die bereits am Vormittag häufig Regenschauer bringen. Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten werden bis Mittag die Wolken immer dichter. Nachmittags breiten sich die Schauer auf alle Landesteile aus. Am nördlichen Alpenrand regnet es zum Teil kräftig. Die Schneefallgrenze liegt generell zwischen 1600 und 2000 Metern Seehöhe, sinkt jedoch in der Nacht auf Mittwoch vorübergehend weiter ab. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen betragen drei bis neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen zehn bis 17 Grad, am wärmsten ist es im Osten.