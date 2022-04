Djokovic kennt seinen Finalgegner beim Heimturnier

Dank des dritten Dreisatz-Siegs in Serie kann sich Novak Djokovic in seiner serbischen Heimat seinen ersten Tennis-Titel in diesem Jahr sichern. Im Halbfinale von Belgrad setzte sich der Weltranglisten-Erste am Samstag gegen den russischen Olympia-Finalisten Karen Chatschanow 4:6,6:1,6:2 durch und zog erstmals in dieser Saison ins Finale ein. Im Endspiel am Sonntag bekommt es der 34-Jährige mit dem Russen Andrej Rublew zu tun, der den Italiener Fabio Fognini 6:2,6:2 besiegte.