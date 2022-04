Ist das Dirndl ein Politikum, Frau Tostmann?

Eine Steintreppe führt vom Innenhof des Tostmann-Trachtengeschäftes in der Wiener Schottengasse hinauf in die Mölkerbastei. In den alten Gewölben finden immer wieder Ausstellungen und Lesungen statt. Beim Interview trägt Gexi Tostmann einen sogenannten „Leiblkittel“ in Olive und Aubergine, dazu eine weiße Bluse und einen Janker mit Hirschknöpfen. „Tiefe Dirndl-Dekolletés waren nie meins“, lacht die 80-Jährige und serviert Kaffee aus Gmundner Keramik. Über der Tür hängt eine Perchtenmaske.