Österreich: Bereits 24.000 Flüchtlinge registriert

Der Krieg in der Ukraine sorgt für Flüchtlingsströme in ganz Europa (siehe Video oben). In Österreich sind bis Dienstagabend rund 197.000 Menschen eingereist. Davon zog es 162.000 Personen oder mehr als 80 Prozent unmittelbar in andere Staaten. In Österreich registriert wurden bisher etwa 24.000 Menschen, mehr als 3300 allein am Dienstag. Der größte Teil von ihnen wird zumindest fürs Erste im Land bleiben.