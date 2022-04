Streit um Lobautunnel: Gewessler droht nun Klage

„Weisung rechtlich nicht möglich und rechtswidrig“

Eine Weisung der Klimaschutzministerin an die Asfinag für den Baustopp sei „rechtlich nicht möglich und außerdem rechtswidrig“, kommt Verfassungsrechtsexperte Heinz Mayer in einem Rechtsgutachten zum Schluss. „Das letzte Wort hat nicht ein Verwaltungsorgan, sondern der Gesetzgeber“, so Mayer weiter. „Sollte belegt werden, dass eine solche Weisung ergangen ist, hätte das eine Ministeranklage und in weiterer Folge auch zivil- und strafrechtliche Folgen.“