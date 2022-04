Rechtsanwalt der Tierschützer nimmt Stellung

Schwere Vorwürfe

Der Rechtsvertreter spricht in seinen Ausführungen von „Rambo-Polizisten“. Festnahme und Verhör erinnern eher an russische Methoden oder welche aus Nordkorea als an österreichische. Kirchmauer: „Offenbar aus Wut darüber, dass ihm ein Tierschutzaktivist seine Identität nicht preisgeben wollte, ohrfeigte der Beamte das Opfer zwei Mal. Einmal mit einem nicht angezogenen Handschuh und dann später noch einmal mit seiner Hand. Auch wurde der ,Rambo-Polizist‘ sehr ausfällig und beleidigend!“