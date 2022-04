Wird jetzt auch die Bundes-VP gelb (statt türkis)?

Ja, es sind schwierige Zeiten - doch gerade dann ist etwas Ablenkung mit politischen Farbenspielen vielleicht ganz hilfreich. Also: Die Bundes-ÖVP will sich beim Parteitag Ende Mai, an dem Karl Nehammer zum Vorsitzenden gekürt werden soll, vom Türkis der Kanzler-Sternschnuppe Sebastian Kurz lossagen.