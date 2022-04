Klein-Ronaldo dribbelt und jubelt wie der Papa

„Wie der Vater so der Sohn“ - selten hat dieses Sprichwort so viel Wahres in sich geborgen wie im Falle der Ronaldos. Ein einschlägiger Streifzug durch Social Media belegt: Cristiano Ronaldo Junior ist in vielerlei Hinsicht ähnlich gestrickt wie sein gleichnamiger Papa. Vor allem was Dribbeln, Knipsen und Jubeln angeht.