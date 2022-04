Ilzer: „Das wäre für mich der Höhepunkt!“

Die Warnung des Trainers

So weit jedenfalls der Sturm-Plan. Ob er auch aufgeht, wird wohl schon das anstehende „Doppel“ gegen Rapid zeigen. Sonntag in Graz (es gibt nur mehr 1500 Karten), eine Woche drauf geht es in Hütteldorf zur Sache. Zwei Knaller der Extraklasse! „Wir wollen in diesen zwei Duellen mehr Punkte als der Gegner holen“, erklärt der Sturm-Coach, der Ljubic nach dessen Verletzungspause wieder an Bord hat.