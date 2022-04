Ab 17 Uhr: Wolfsberger AC gegen Austria Klagenfurt

Vor dem richtungsweisenden Kärntner Derby zwischen dem Wolfsberger AC und Austria Klagenfurt hat Peter Pacult für einen kurzen Moment an ein Highlight seiner Trainerkarriere gedacht. „Derbys sind immer die schönsten Spiele. Umso schöner, dass es auf einen Ostersonntag fällt. Ich habe an Ostersonntage immer schöne Erinnerungen, aber an die Vergangenheit soll man nicht zu viel denken“, sagte der Klagenfurt-Trainer vor der heutigen Partie beim WAC. Anpfiff ist um 17 Uhr - mit dem sportkrone.at-Liveticker sind Sie hautnah mit dabei!