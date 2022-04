Polsters Wiener Viktoria: Weiße Rosen für Frieden

Die Vienna bekam Dienstag bei der 1:2-Pleite gegen Traiskirchen erstmals einige Fan-Pfiffe zu hören. Gerade auf der Hohen Warte wird, gemessen an spektakulären Wintereinkäufen, zu wenig Offensivpower geboten. So erzielte man in den letzten vier Heimspielen (das letzte im Herbst) nur zwei Tore, ließ im Frühjahr gegen Stripfing, Neusiedl und Traiskirchen viel vermissen. Gegen die Admira Juniors muss heute mit Kazan statt des verletzten Lukse auch das Resultat passen, um nicht weiter an Vorsprung (drei Punkte auf Stripfing) einzubüßen.