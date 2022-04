Erster XXL Fressnapf: Spende für „Krone“-Tierecke

Der erste XXL-Fressnapf Österreichs wurde am Donnerstag in der Durchlaßstraße in Klagenfurt eröffnet. Kärntens Tierfreunde erwartet ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit einer unendlichen Produktpalette - von artgerechtem Futter bis zu Aquaristik und eigenem Hundesalon. Ein besonderes Geschenk gab es für die „Krone“-Tierecke: Eine großzügige Sach- und Futterspende kommt ukrainischen Flüchtlingen und deren Haustieren zugute.