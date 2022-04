Tod im Schwimmbecken: So schützen Sie Ihre Kinder

30. Dezember 2021: Der kleine Tim aus Garsten fiel am 30. Dezember in den Fischteich im Garten, seine Schwester rettete ihn vorerst mit einem Sprung aus dem kalten Wasser. Wenige Tage später verstarb der Bub im Krankenhaus.

20. März 2022: Am Südufer des Walchsees in Tirol stürzte ein 14 Monate alter Bub in einem unbemerkten Moment in das mit einer Eisschicht überzogene Gewässer. Seine Eltern betreiben das Restaurant am Areal, zogen ihr leblos im See treibendes Kind noch eigenhändig aus dem Wasser - doch es hatte keine Chance.

29. März 2022: Ein zweijähriger Bub spielte in Altmünster in Oberösterreich mit seiner Mama in der Sandkiste. Die Mutter verließ nur kurz den Garten und holte etwas aus dem Haus. Als sie zurückkam, war ihr Sohn verschwunden. Er ertrank hilflos im Biotop eines Nachbarn.