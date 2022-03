14 Monate alter Bub fiel in Eissee und ertrank

Kurz nach 13 Uhr gab es am Sonntag Alarm am Walchsee im Bezirk Kufstein. Am Südufer des Sees im Ortsteil Öd im Bereich des dortigen Campingplatzes hatte sich ein 14 Monate alter einheimischer Bub in einem unbemerkten Moment von seinen Eltern entfernt. Sie betreiben dort das Restaurant am Areal. Das Kleinkind gelangte daraufhin beim Spielplatz zum Seeufer und stürzte in das teilweise noch mit einer Eisschicht überzogene Gewässer. Das Ehepaar entdeckte den auf der Wasseroberfläche treibenden leblosen Sohn und zog ihn aus dem Wasser. Der Notarzthubschrauber Heli 3 flog zum Unglücksort, verzweifelt versuchten die Einsatzkräfte das Kind zu reanimieren.