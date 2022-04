Gastro-Profi für die nagelneue Brauerei gesucht

Chef für Lokal fehlt aber noch

Jetzt steht im Böhmischen Prater eine nagelneue Brauerei mit 700 Sitzplätzen und einer modernen Küche, aber eine Eröffnung ist nicht in Sicht. „Ich komme aus dem Technikbereich, mit der Gastronomie kenne ich mich nicht aus“, so die späte Einsicht Hrabaleks, und er ergänzt: „Ich brauche daher einen gastronomischen Partner, der so wie ich an den Erfolg des Projekts glaubt.“