Oswald schimpft über Bundesligaformat: „Pervers!“

Trotzdem möchte man in Altach nicht in Euphorie verfallen. „Gegen den LASK nächste Woche sind wir wieder klarer Außenseiter“, sagte Magnin, der sich über den Sieg in einem „wegweisenden Spiel“ freute. Dass die Karten neu gemischt sind und die Wattener sich plötzlich mitten im Abstiegskampf befinden, stieß Kapitän Ferdinand Oswald sauer auf und ließ ihn über die Punkteteilung schimpfen: "Das ist das Perverse an dem Format. Durch dieses Format wurden uns Punkte geklaut. Altach war mausetot und ist jetzt an uns dran.