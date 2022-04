Mario Götze: „Hätte zu Liverpool wechseln sollen“

„Wir haben damals darüber gesprochen, dass ich nach Liverpool komme“, so Götze über Klopp in der Zeit seines Abschieds vom FC Bayern München. Nach schwierigen Zeiten beim deutschen Rekordmeister hatte sich der Offensivmann dazu entschlossen, zu seiner alten Wirkungsstätte Dortmund zurückzukehren. An alte Erfolge konnte er dabei allerdings nicht anknüpfen. Gerade einmal 13 Tore gelangen ihm in den Jahren 2016 bis 2020.