NHL: Toronto besiegt Raffls Stars in Verlängerung

Die Dallas Stars mit Michael Raffl haben am Donnerstag in der NHL eine 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs bezogen. Matchwinner für die Kanadier war einmal mehr Ligatoptorjäger Auston Matthews mit zwei Treffern. Der 24-Jährige erzielte das 2:1 und die Entscheidung in der Overtime, womit er bereits bei 56 Saisontoren hält.