Steirerin verwechselt Gas- und Bremspedal: Spital

Passiert ist‘s am Donnerstag gegen 13 Uhr: Die Leibnitzerin wollte in Seggauberg aus einem Parkplatz ausparken und hat dabei offensichtlich die Pedale verwechselt. In Folge schlitterte sie 50 Meter über eine steile Böschung. Nachdem ihr Ersthelfer zur Hilfe geeilt waren, konnte die Feuerwehr Seggauberg die 65-Jährige schließlich befreien. Die Frau wurde laut Polizei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wagna gebracht.