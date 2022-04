Zwei Drittel in Afrika könnten immun sein

In Afrika ist die Dunkelziffer bei der Zahl der Corona-Infektionen höher als bisher angenommen.„Neue WHO-Analysen zeigen, dass mehr als zwei Drittel der Bevölkerung nach einem Kontakt mit dem Corona-Virus bereits einen gewissen Grad an Immunität erworben haben könnten“, sagte die Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Afrika, Matshidiso Moeti, am Donnerstag. Die offiziellen Zahlen würden nur an der Oberfläche kratzen, die wahren könnten 97 Mal höher sein.