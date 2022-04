In 24 Stunden nur zehn Migranten entdeckt

Unvermindert hoch ist die Zahl der Aufgriffe an der Grenze zu Ungarn. 5600 Flüchtlinge sind seit Jänner registriert worden. Eine Ausnahme: Montag wurden im ganzen Land nur zehn Migranten entdeckt – so wenige in 24 Stunden wie seit Monaten nicht mehr. Sie gingen in Frankenau neben der Straße. Ganze Arbeit leistet die Polizei: 52 Schlepper konnten heuer bereits festgenommen werden.