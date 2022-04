Admira macht gemeinsame Sache mit Traiskirchen

Die Admira Juniors, Amateurteam von Fußball-Bundesligist FC Admira, fusionieren in der Regionalliga Ost mit Ligakonkurrent Traiskirchen. Wie die Niederösterreicher am Dienstag bekannt gaben, soll so der angestrebte Sprung in die 2. Liga gelingen. Dieser sei alleine „wirtschaftlich und operativ nur schwer umsetzbar“, ließ die Admira in einer Aussendung wissen.