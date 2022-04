Kein Platz für ukrainische Künstler auf Benefiz

„Ihre Kunst ist das einzige, das ihnen geblieben ist“

Florian Karlreiter, ein Freund der Familie, unterstützt die Artisten schon seit Beginn ihrer Flucht an. „Wenn ich ein Benefizkonzert mache und da ist für Flüchtlinge inhaltlich kein Platz, dann läuft der Hase komplett in die falsche Richtung“, ärgert sich der Wiener. Er versucht, die Familie zu unterstützen und hat auch ein Schreiben an die Sängerin Christina Stürmer geschrieben, ob sie ein paar Minuten ihrer Bühnenzeit opfern könnte. „Ihre Kunst ist das einzige, das ihnen geblieben ist“, will Karlsreiter, der auch in Pfaffstätten wohnt, nicht aufgeben.