Dragovic will „Karriere bei der Austria beenden!“

Was die Vorstellungen von Dragovic bezüglich seines aktuellen Arbeitgebers anbelangt, braucht es kein Abwarten - mit seinem Engagement bei Roter Stern Belgrad ist ein Kindheitstraum des Wieners erfüllt. „Das ist mein Herzensverein. Die Fans sind hier nochmals anders als in Österreich. Wenn es gut läuft, dann ist man der König - aber wenn es nicht so gut läuft, dann sollte man lieber zu Hause bleiben. Man muss 100 Prozent für das Logo geben und sozusagen für den Verein sterben.“