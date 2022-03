Herzogin Kate bezaubernd schön im Tupfenkleid

Rund ein Jahr nach dem Tod von Prinz Philip hat die britische Königsfamilie am Dienstag mit einem großen Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey dem im 100. Lebensjahr verstorbenen Prinzgemahl gedacht. Rund 1800 Gäste kamen nach London, eine strahlte aber besonders schön: Herzogin Kate. Die Ehefrau von Prinz William verzauberte mit einem großen Hut und im Tupfenkleid. Ein Look, der sicherlich auch Prinz Philip gefallen hätte!