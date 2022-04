Golf: Tiger Woods reist zum Masters in Augusta an!

Golf-Superstar Tiger Woods hat seine Teilnahme am Masters in Augusta noch offen gelassen. „Ich werde heute nach Augusta aufbrechen, um meine Vorbereitungen und das Training fortzusetzen. Es wird kurz vor Turnierstart eine Entscheidung geben, ob ich antrete“, schrieb der 46-jährige Kalifornier am Sonntag auf seinem Twitter-Account. Das erste Major-Turnier des Jahres findet von Donnerstag bis Sonntag im Augusta National Golf Club statt.