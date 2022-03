Andi & Volte: Die Chaoten-WG lernt über Blackout

Einmal Blackout und zurück: Das Land Kärnten geht auf Infotour und klärt auf, was zu tun ist, wenn der Tag X kommt. Auch die „Krone“ widmet sich ausführlich dem Thema - etwa in Form von Videosketches. Wir begleiten Andi und Volte - zwei junge Männer in einer Chaoten-WG, die keinerlei Ahnung haben, was zu tun ist, wenn das Licht ausgeht. Tipps & Tricks in Videoform gibt‘s ab Sonntag, 3. April.